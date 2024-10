Humanitar fəlakətə səbəb olacaq - Peskovdan xəbərdarlıq

Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov İsrailin Livan ərazisinə hücumu ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, İsrailin Livandakı yaşayış məntəqələrini heç bir fərq qoymadan bombalaması Qəzzadakı kimi humanitar fəlakətə səbəb olacaq. Livanda yaşayış məntəqələrinin bombalanmasının çoxlu insan itkisinə səbəb olduğunu ifadə edən Peskovun sözlərinə görə, bu, humanitar fəlakətə səbəb olacaq.

İsrailin Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahı öldürməsindən sonra bölgədə böyük müharibə riskinin nə dərəcədə olduğu barədə suala Peskov, “bu, çox yüksəkdir” deyə bildirib.

