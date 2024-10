Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin komitələrinin tərkibi bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Mədəniyyət komitəsinə 12 üzv seçilib. Onların arasında Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı da var.

Komitənin sədri isə Polad Bülbüloğludur.



Qeyd edək ki, Tənzilə Rüstəmxanlı seçki prosesində gərgin mübarizənin getdiyi 70 saylı Neftçala dairəsindən millət vəkili seçilib.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.