İsrail qərar qəbul etdi - İranı vuracaq

İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti İrana qarşı cavab tədbirləri görmək barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail ABŞ ilə koordinasiyadan sonra İranın raket hücumlarına sərt cavab verilməsinə qərar verib. İsrailin “Kanal 12” televiziyasının məlumatında İsrailin İrandakı strateji bölgələri hədəf almağı planlaşdırdığı iddia edilib. Bəzi KİV-lər hücumun bu gecə həyata keçirilə biləcəyini irəli sürüb.

Qeyd edək ki, ötən gün İran İsrailə raketlər atıb. İranın İsrailə 500-ə qədər raket buraxdığı deyilir. İsrail tərəfi ölənlərin olduğu barədə xəbərləri təkzib edib. İran tərəfi isə hərbi hədəflərin vurulduğunu irəli sürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.