8 saat uçan sərnişinlər yenidən eyni hava limanına endi

İranın İsrailə hücumundan sonra bir çox təyyarə reysləri marşrutundan çıxaraq müxtəlif şəhərlərdə məcburi eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Parisdən Mumbaya uçan təyyarədə olan sərnişinlərin 8 saatlıq uçuşdan sonra yenidən Parisə eniş etdiyi məlum olub. Avropa və Şimali Amerikadan Körfəz və Cənubi Asiyaya uçan təyyarələr Türkiyənin cənub-şərqindən keçərək, İran və ya İraq üzərindən davam edir. Lakin İrandan İsrailə atılan raketlərə görə İraq, İran və İordaniya hava məkanı müvəqqəti bağlanıb. “Air France” şirkətinin Parisdən Mumbaya uçan təyyarəsi 8 saatlıq uçuşdan sonra Parisə qayıtmalı olub. Bu uçuş istisna olmaqla, bir çox təyyarə cənub marşrutuna yönləndirilib və Misir vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanının daxili ərazilərinə uçmalı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.