"Qarabağ" və "Qalatasaray"ın oyunları bu kanallarda - SİYAHI

Bu gün UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində "Qarabağ", "Qalatasaray", "Fənərbaxça" və "Beşiktaş"ın iştirakı ilə keçiriləcək oyunlar Azərbaycan və Türkiyə telekanallarında birbaşa yayımlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qarşılaşmalara aşağıdakı kanallar vasitəsilə baxmaq mümkündür:



Azərbaycan

CBC Sport

20:45 – "Qarabağ" (Azərbaycan) vs. "Malmö" (İsveç)

23:00 – "Beşiktaş" (Türkiyə) vs. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

İTV

20:45 – RFŞ (Latviya) vs. "Qalatasaray" (Türkiyə)

23:00 – "Tvente" (Niderland) vs. "Fənərbaxça" (Türkiyə)

Türkiyə

TRT 1

20:45 – RFŞ (Latviya) vs. "Qalatasaray" (Türkiyə)

23:00 – "Beşiktaş" (Türkiyə) vs. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

Azarkeşlər bu oyunlara qeyd olunan kanallar vasitəsilə canlı izləyə biləcəklər.

