İstanbulda yarım saat ara ilə iki dəhşətli qadın qətli törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəssab olduğu irəli sürülən 19 yaşlı Semih Fatih və Eyüpsultan rayonlarında iki qadını vəhşicəsinə öldürüb. O əvvəlcə Ayşenur Halili evdə öldürüb. Ardınca qatil 19 yaşlı İkbal Uzuneri Edirnekapı divarlarında hissələrə ayıraraq, qaladan atıb. Ardınca qatil intihar etməyə çalışıb. Ardınca o, fikrindən daşınsa da, divardan düşərək ölüb.

Hadisənin detalları araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.