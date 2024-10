İsrail ordusu mülki şəxslərə təxliyə çağırışı etdikdən sonra Beyruta zərbələr endirib.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şənbə axşamından etibarən Beyrutun cənubuna edilən ardıcıl genişmiqyaslı hücumlar şəhər boyu və bir neçə kilometr məsafədən görünən partlayışlara səbəb olub.

Livanlı mənbənin bildirdiyinə görə, İsrail ordusu Livandakı əməliyyatları genişləndirir. Şimaldakı Tripoli şəhərinə qarşı ilk hücum həyata keçirilib.

