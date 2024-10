Aparıcı və aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyli "ARB TV" ilə yollarını ayırıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Xəlilbəyli yazıb:

"Mənim üçün doğma olan ARB kanalı ilə yollarımızı ayırdıq. İşlədiyim müddət ərzində çoxlu dostlar qazandım. Hər kəsə uğurlar, sizi sevirəm".

Qeyd edək ki, Ülviyyə Xəlilbəyli "ARB"də yayımlanan "O üz" verilişinin aparıcısı idi.

