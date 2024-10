Emin Ağalarov çatdırılma şirkəti açdı

3 oktyabr 2024-cü ildə İş adamı Emin Ağalarovun adına Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi tərəfindən yeni çatdırılma şirkəti dövlət qeydiyyatına alınıb.

Metbuat.az Fed.az-a istinadla xəbər verir ki, şirkətin adı “Restaurants Delivery by Emin Ağalarov” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir (VÖEN: 1806832481).

Şirkət 100 manat nizamnamə kapitalına malikdir. Qanuni təmsilçisi Rəşad Kərimov Raif oğludur.

Hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Sabunçu rayonu, Nardaran Ləhiş yolu, ev 32X ünvanıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.