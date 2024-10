Bakının Zərifə Əliyeva küçəsində yeni avtobus zolağı çəkiləcək.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) sədri Anar Rzayev sərnişin mobilliyinin transformasiyası mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirib.

Sədrin sözlərinə görə, layihə artıq tam hazırdır və yaxın zamanda həyata keçiriləcək.

