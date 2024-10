Estoniya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandi

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında üz-üzə gələcək Estoniya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:



Estoniya : Karl Yakob Heyn, Mihael Şyonninq-Larsen, Mattias Kayt, Rokko Robert Şeyn, Henri Anyer, Mihkel Aynsalu, Maksim Paskotsi, İoan Yakovlev, Yoonas Tamm, Karol Mets, Vlasiy Sinyavski.

Azərbaycan: Mehdi Cənnətov, Elvin Cəfərquliyev, Anton Krivotsyuk, Coşqun Diniyev, Renat Dadaşov, Ramil Şeydayev, Rahil Məmmədov, Bədavi Hüseynov, Toral Bayramov, Aleksey İsaev, Abbas Hüseynov.

Qeyd edək ki, Tallin şəhərindəki "A.Le Koq Arena” təşkil olunacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

