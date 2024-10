Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə təlimdə iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi “X” dəki səhifəsində məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Türkiyənin Dağ, Desant Məktəbi və Təlim Mərkəzi tərəfindən dəvət olunmuş Azərbaycan hərbçiləri üçün "Alpinizm təlimi" keçirilib.

