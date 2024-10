Azərbaycan Tibb elminə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış alim, nevroloq Zakir Əliyev vəfat edib.

Zakir Əliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq xəstəlikləri kafedrasının professoru idi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.