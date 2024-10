Güclü qasırğadan sonra 10 il əvvəl itmiş üzüyü tapdılar

ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan cütlük Milton qasırğasından sonra sevindirici halla üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Palm Bay şəhərində yaşayan Laura və Basil Yorio güclü küləkdən səbəbilə evlərini tərk etməli olublar. Ertəsi gün onlar evə qayıdanda həyətlərində nəyinsə parıldadığını görüblər. Laura, “Mən aşağı baxdım və bir gümüş üzük gördüm və bunun brelok olduğunu düşündüm. Daha sonra bildim ki, bu, ərimin təxminən 10 il əvvəl itirdiyi nikah üzüyüdür” deyə bildirib.

Məlumata görə, cütlük nikah üzüyünü itirəndən sonra bir neçə dəfə öz bağlarına qulluq edib və hətta qazonlarını həftəlik biçmək üçün bağban tutublar. Bu vaxt ərzində üzük həyətdə qalıbmış.

