Fernandu Santuş Slovakiyaya məğlubiyyətdən danışdı

Bunu biabırçı məğlubiyyət adlandırmazdım.

metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Fernandu Santuş Bakıda Slovakiya seçməsinə 1:3 hesabı ilə uduzduqları Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin IV tur matçından sonra mətbuat konfransında deyib.

Portuqaliyalı mütəxəssis 68 dəqiqə yaxşı oyun sərgilədiklərini bildirib:

"Bəxt amili də rəqibin tərəfində oldu. Qırmızı vərəqə matçın qırılma nöqtəsi idi. Bəzi elementləri yaxşılaşdırmalıyıq. Bunun üçün vaxt lazımdır. Məncə, hakimin qərarı da qərəzli idi. İki sarı vərəqə müzakirə mövsuzu olmalıdır"

Santuş qısa müddət ərzində proyektin reallaşmasının mümkünsüz olduğunu söyləyib: "Zaman lazımdır. Bir neçə ildən sonra komanda istənilən rəqibə qarşı normal oyun göstərə biləcək. Millidə potensial görürəm. Sadəcə, bizə vaxt lazımdır. Bu gün komanda müsbət nəticə qazanmaq üçün hər şeyi etdi. Qırmızı vərəqə olmasaydı, tamam fərqli nəticə görə bilərdik. 68 dəqiqə ərzində effektik futbol gördüm. Heç kim bu nəticəni arzulamaz. Məncə, düzgün yoldayıq. Gələcəkdə yaxşı nəticələrə ümid etmək olar. Hər kəsi başa düşürəm. Dörd matçdakı neqativ nəticələrdən hər kəs məmnun deyil. Bu barədə düşünəcəyik. Qol fürsətləri yaxalayırıq. Amma yararlana bilmirik. Düşürəm ki, daha çox çalışaraq bütün problemləri aradan qaldıracağıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.