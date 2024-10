VII çağırış Milli Məclisin deputatlarına köməkçilər təyin olunub.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, deputat köməkçilərinin dövlət qulluqçusu statusu yoxdur və onların səlahiyyət müddətinə yeni Milli Məclisin ilk iclas günü xitam verilir.

Qeyd edək ki, deputat köməkçisi institutu ölkəmizdə yeni təsisatlardandır və 2007-cı ilin fevralında yaradılıb. vakansiyalar

Deputat köməkçiləri ayda 1200 manat maaş alırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.