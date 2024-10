Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dünən saat 18 radələrində 1969-cu il təvəllüdlü Nihad Təhmasib Səbail rayonu Bünyad Sərdarov küçəsindəki evinin hamam otağında yıxılıb.

Xəstəxanaya yerləşdirilmiş N.Təhmasib orada vəfat edib.

Qeyd edək ki, o, ərəb dili müəllimi olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

