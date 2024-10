Putin Bakıya gələcək? - AÇIQLAMA

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim konfransında iştirakı ilə bağlı hələlik qərar qəbul edilməyib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

O bildirib ki, prezidentin şəxsən tədbirə qatılmasından asılı olmayaraq, Rusiya mütləq konfransda təmsil olunacaq.

Qeyd edək ki, onlarla ölkənin liderləri artıq COP29 konfransında birbaşa iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Tədbirə BMT Baş katibi Antonio Quterreşin də qatılacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.