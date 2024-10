Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublİka Seysmoloji Xİdmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, 3.1 bal gücündə olan zəlzələ bu gün yerli vaxtla 08:47-də qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.