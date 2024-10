Gələn il müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri bu qədər olacaq

Gələn il dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 8 396 297 596,0 manat olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində əksini tapıb.

Xərclər aşağıdakı kimi bölüşdürüləcək:

müdafiə qüvvələri - 2 665 277 196,0

milli təhlükəsizlik - 467 917 873,0

sərhəd xidməti - 540 314 143,0

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar - 5 359 711,0

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər - 4 717 428 673,0

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.