"Azərbaycan erməni qaçqınların geri qayıtması üçün hər cür şərait yaradıb"

Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası üçün bütün imkanları yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova brifinqdə erməni jurnalistin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini könüllü olaraq tərk etmiş ermənilərin geri qayıtması ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildirib.

“Biz dəfələrlə Bakının əhalinin geri qayıtmasına yönəlmiş konstruktiv addımlarını vurğulamışıq. Qayıtmaq imkanı var idi və indi də var. Sadəcə bu fürsətdən istifadə etmək lazımdır... Bəs rəsmi İrəvan insanların geri qayıtması üçün nəsə edibmi?”, - o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.