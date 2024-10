Xankəndi Azərbaycan ərazisidir və orada bu ölkənin qanunları işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova brifinqdə erməni jurnalistin sualını cavablandırarkən bildirib.

“Başa düşdüyüm qədər, söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir. Orada bu ölkənin qanunları işləyir”, - o deyib.

