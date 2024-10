Qurban Qurbanovdan millinin idman direktoruna sərt cavab

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov hazırda Azərbaycan millisinin idman direktoru olan İlqar Qurbanovun fikirlərinə münasibət bildirib. İlqar Qurbanov İTV-də yayımlanan "Sabaha saxlamayaq" verilişində əvvəllər milliyə bəzi oyunçuların sifarişlə cəlb edildiyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Q.Qurbanov Misli Premyer Liqasının 10-cu turunda “Qarabağ” "Kəpəz"i 5:0 hesabı ilə məğlub etdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında iştirak edib. Q.Qurbanova bir vaxtlar özünün də millinin baş məşqşiçi olduğu və onun dövründə belə halın olub-olmadığı soruşulub.

Q.Qurbanovun buna cavabı sərt olub: “Məni düz anlayın. Mən qeyri-ciddi fikirlərə önəm vermirəm. Bu danışıqlar sovet düşüncəsidir. Bacarıqlı futbolçuya görə heç kim zəng etmir. Mən belə şey görməmişəm, şahidi olmamışam. Belə fikirlər insanları futboldan uzaqlaşdırır. Mənə kim sifariş edə bilər ki? Verilişə baxmamışam. İlqarı görəndə soruşaram. Bəlkə mənə deyər ki, kimlər sifarişlə çağırılıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.