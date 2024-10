Hava hücumundan müdafiə sistemləri gecə ərzində Ukraynaya məxsus 110 PUA-nı zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, 43 PUA Kursk, 27 PUA Lipetsk, 18 PUA Orlov, 8 PUA Nijeqorod, 7 PUA Belqorod, 6 PUA Bryansk və 1 PUA Moskva vilayətində vurulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.