Oktyabrın 20-də gecə saatlarında Kəlbəcər rayonunda Murovdağ silsiləsinə və Laçın rayonunun yüksək dağlıq ərazilərinə ilk qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə havanın hərarəti əvvəlki günlərlə müqayisədə xeyli aşağı düşüb.

Hazırda isə yağıntı yoxdur, hava günəşlidir.

