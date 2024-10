COP29 üçün 3 minə yaxın jurnalist qeydiyyatdan keçib

"Bu günə qədər 3 minə yaxın jurnalist COP29 konfransında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu COP29 Əməliyyat Şirkətinin Koordinasiya Şurasının üzvü Ayan Nəcəf ESG (ekoloji, sosial və idarəetmə) hesabatlarının anlaşılması və təhlili mövzusunda keçirilən seminarda jurnalistlərə bildirib.

Onun sözlərinə görə, COP29 həm yerli, həm də beynəlxalq media tərəfindən böyük maraq doğurur:

"Bu günə qədər 3 minə yaxın beynəlxalq mətbuat nümayəndəsi COP29-da iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Bunların arasında yerli KİV nümayəndələri də var. "Mavi" zonada iş üçün KİV-in akkreditasiya prosesi artıq 21 oktyabrda başa çatır. Eyni zamanda, bir müddət əvvəl təşkilat komitəsi tərəfindən jurnalistlərin "yaşıl" zonada iş üçün akkreditasiya prosesi başlanıb və bu qeydiyyat oktyabrın sonunda başa çatacaq. Hazırda bizdə "yaşıl" zonaya akkreditasiya üçün 150-ə yaxın müraciət var" - deyə o, əlavə edib.

