Bakının mərkəzi küçələrində kişi çılpaq halda gəzib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Məsələ ilə bağlı DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirib ki, sözügedən şəxs 1990-cı il təvəllüdlüdür. Onun sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq, ixtisaslaşdırılmış tibbi müəssisəsinə yerləşdiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.