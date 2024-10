Lənkəranda məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Nurəddin Rəhimov vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, N.Rəhimov Lənkəran şəhər Azər Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəbində fəaliyyət göstərib.

Riyaziyyat müəllimi olan A.Məhərrəmov həm də bir çox şeirlərin müəllifi idi.

Zaur Əliyev / Metbuat.az



