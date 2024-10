“Qarabağ”la oyun öncəsi İbrahimoviçi təkrarladı

Oktyabrın 24-də “Qarabağ”a qarşı Avropa Liqasındakı oyun ərəfəsində “Ayaks”ın hücumçusu Vaut Verhorst diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az idman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı forvard Eredivizidə “Herakles”lə 4:3-lük qələbə ilə başa çatan səfər matçında dubla imza atıb.

Öncəki turda da 1 qol və 1 ötürmə ilə yadda qalan futbolçu artıq komandada 3 debüt matçında 3+1 məhsuldarlığı ilə fərqlənib. Bütün bunları da o, meydana ikinci hissələrdə çıxaraq edib. “Ayaks”da ehtiyatdan çıxdığı oyunlarda belə məhsuldarlığı sonuncu dəfə 2001-2004-cü illərdə komandanın şərəfini qorumuş Zlatan İbrahimoviç edib.

