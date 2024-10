“Xəyanət”ə qeyri-etik səhnəyə görə xəbərdarlıq edildi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Audiovizual Şura “Xəzər TV”nin efirində yayımlanan qeyri-etik sözə görə kanala xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən bildirir ki, xəbərdarlıq “Xəzər” TV-də yayımlanan “Xəyanət” serialına görə edilibmiş.

Buna səbəb aktyor Cövdət Şükürovun oynadığı Tural obrazının səhnəsi olub.

Belə ki, Tahirlə Turalın söhbəti zamanı qeyri-etik ifadə olan "p*x" sözü səsləndirilib. Bununla da, “Media haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq maddəsi pozulub.

Şuradan verilən məlumatda “Xəzər TV-nin efirində belə halın ilk dəfə baş verməsini nəzərə alaraq, Audiovizual Şuranın üzvləri bu dəfə yayımçıya belə halın təkrarlanacağı təqdirdə inzibati sanksiyanın tətbiq ediləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib”, - deyə qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.