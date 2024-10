4 bürcün ayın sonunda ən xoş günləri başlayacaq

Yaxın günlərdə, bu ayın sonuna qədər dörd bürcün nümayəndələri göyün yeddinci qatında olacaqlar.

Xoşbəxtlik onları tamamilə əhatə edəcək, çoxlu dəyişikliklər olacaq. Hansı bürclər yeni həyata başlayacaq?

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, uğur ulduz falı Balıqlara çoxlu sürprizlər vəd edir. Əgər son günlərdə özünüzü çox yorğun hiss etmisinizsə, çox kədərlənmisinizsə və ya sadəcə heç nə etmək istəmirsinizsə, hər şey dəyişəcək.

Kainat taleyinizin vektorunu köklü şəkildə xoşbəxtlik və sevincə çevirmək qərarına gəldi. Özünüzü pozitivlik dalğasına kökləyin və təmiz bir şiferlə yenidən başlayın.

Oxatan, oktyabrın son günlərində sizi taleyüklü hadisələr gözləyir. Son vaxtlara qədər hər şeydən məyus ola bilərdiniz və planlarınız faydasız görünürdü; Ancaq həyatınızda "ağ zolaq" başlayır. Yenidən möcüzələrə inanmağın və irəli getməyin mənasını tapmağın vaxtıdır.

Ulduzlar tez-tez Qoc bürcünün nümayəndələrininn axınla getdiyini və məsuliyyətdən qorxduğunu göstərir. Əgər siz həqiqətən imtina etmisinizsə və sadəcə olaraq dəyişiklikdən qaçırsınızsa, bu ayın son günləri sizi tozdan silkələməyə məcbur edəcək. Ümidsizliyinizi uzaqlaşdırın, Kainat sizə çox gözəl xəbərlər göndərəcək.

Tərəzilər, payızın başlanğıcı sizə çoxlu məyusluqlar gətirə bilərdi. Tale həmişə əlverişli deyil, hətta düzgün bir şey etsəniz də, bunu qəbul etməlisiniz. Başınızı küllə örtməməyə çalışın, çünki hər şey itirilməyib. Və yaxın günlərdə nəhayət ki, şansın yenidən həyatınıza qayıtdığını başa düşəcəksiniz, macəralara və sevincli hadisələrə hazırlaşacaqsınız.

