Oktyabrın 25-27-də Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən “GymCity Open” beynəlxalq yarışı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın batut gimnastları uğurlu çıxışla yadda qalıblar.

Hüseyn Abbasov və Əli Niftəliyev fərdi proqramda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıblar.

