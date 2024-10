"Neftçi" komandası Misli Premyer Liqasının XI turunda heç-heçə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ağ-qaralar" "Sabah"la üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma 0-0 hesablı bərabərliklə başa çatıb.

"Sabah" bu nəticədən sonra 17 xalla 5-ci, qonaqlar 9 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.

