Mbappe bu kluba getmək istəyir - "Real" qarışdı

Kilian Mbappe "Real Madrid"dəki mövqeyindən narazıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappenin “Real”da özünü xoşbəxt hiss etmədiyi bildirilir. “Marca” qəzetinin məlumatına görə, Mbappe “Real”dan getmək istəyir. Bildirilir ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti Mbappenin mövqeyində Vinisius Junioru oynadır. Ançelotti Vinisius Juniorun mövqeyini dəyişmək istəmir. İddialara görə, Mbappe "Liverpul"un təklifini dəyərləndirmək istəyir. “Liverpul”un Mbappe üçün “Real”a 150 milyon avro təklif edəcəyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe hələ “Real”a transfer olmazdan əvvəl “Liverpul”un ona təklif irəli sürdüyü barədə iddialar dərc edilmişdi. PSJ və “Real” arasındakı gərginliyə görə, Mbappenin “Liverpul”a transfer olacağı, oradan “Real” keçə biləcəyi iddia edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.