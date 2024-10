Sahib Məmmədovun adı bu siyahıdan çıxarıldı - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev “Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti” publik hüquqi şəxsin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3382 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az Sərəncamın mətnini təqdim edir:

1. “Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti” publik hüquqi şəxsin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3382 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022, № 7, maddə 794 (Cild I); 2024, № 4, maddə 400) 1-ci hissəsində “Sahib Məmmədov – Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini” sözləri “Elnur Əliyev – Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

