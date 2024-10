PSJ Mbappenin qisasını "Real"dan belə alacaq

PSJ "Liverpul"un sağ cinah müdafiəçisi Trent Alexander-Arnoldu heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflərin danışıqlar apardığı bildirilir. Məlumata görə, "Real Madrid" də ingilis futbolçunu heyətinə qatmaq üçün səy göstərir. Bildirilir ki, transfer prosesində PSJ-nin irəlidə olduğu müşahidə olunsa da, “Real Madrid” də futbolçunu transfer etmək üçün həmlələr edir.

Qeyd edək ki, “Liverpul”da futbola başlayan Alexander-Arnold klubda 300-dən çox oyun keçirib və bu müddət ərzində 19 qol və 83 məhsuldar ötürmə ilə komandasına töhfə verib. Onu klubla müqaviləsi gələn mövsüm yekunlaşır.

