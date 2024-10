Azərbaycanda 2024-cü ilin 9 ayı ərzində 12014 texnogen mənşəli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Hadisələr nəticəsində nəticəsində 62 nəfər həlak olub, 240 nəfər xəsarət alıb. Bu, 2023-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 20 nəfər və ya 48%, xəsarət alanlar üzrə 66 nəfər və ya 38% çoxdur.

