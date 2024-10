Prezident bu şəxsləri təltif etdi - ADLAR

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Dünyamalıyev Mətləb Məmməd oğlu

Əmirbəyova Jalə Əhməd qızı

Fətullayev İslam Babakişi oğlu

Hüseynov Namiq Tapdıq oğlu

Mahmudov Abdullah İlyas oğlu

Məmmədov Sahib Nizaməddin oğlu

Nəbiyev Feyzulla Sovetxan oğlu

Şəmmədov Elşad Zeynal oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov İbrahim Yusif oğlu

Ağayev Lətif Xudaş oğlu

Bayramova Gülyanə Fərrux qızı

Dünyamalıyev Sevindik Əbil oğlu

Əhmədov Ağa Balaseyid oğlu

Əsgərov Məhərrəm Əsgər oğlu

Əsgərov Səməddin Calal oğlu

Əzizov Əlisultan Əlheydər oğlu

Fətəliyev Məhəmməd Qoca oğlu

Hacıyev Etiram Qabil oğlu

Hacıyev Mahir Həmzə oğlu

Həsənov Arif Bahadur oğlu

Hüseyinov Həsənağa Allahverdi oğlu

Xəlilov Həmzə Ağakişi oğlu

İsmayılova Səadət Əmir qızı

Qəhrəmanov Canpolad Kamayıl oğlu

Quliyeva Yeganə Arif qızı

Qurbanov Abdulqafur Abdulrəhman oğlu

Məmmədov Anar Vidadi oğlu

Məmmədov Habil Axunbala oğlu

Məmmədov Hafiz İsa oğlu

Məmmədov Nəvai Şahin oğlu

Məmmədova Mətanət Zaman qızı

Səlimov Vüqar Süleyman oğlu

Tağıyev Yaqub İslam oğlu

Talıbov İzzət Ataxan oğlu

Yusifov Mehdi Mehman oğlu

Yusifova Elza Sədi qızı

Zahirov Beydullah İslam oğlu.

