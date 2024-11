Vinisius "Real"dan ayrıla bilər - Tarixi təklif aldı

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu “Real Madrid”in futbolçusu Vinisius Junioru transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq tərəflər arasında danışıqlar başlayıb. "Footmercato"nun məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı hökumətinin nümayəndələri Juniorla danışıqlar aparmaq üçün Madridə səfər ediblər. Bildirilir ki, Juniora 4 illik müqavilə təklif olunub. “Əl-Hilal” futbolçuya indiyə qədər heç bir futbolçunun almadığı fantastik məvacib təklif edib. Məlumata görə, Vinisius təklifi 2026-cı ildə dəyərləndirə bilər.

Qeyd edək ki, “Real Madrid”in Vinisius Junioru klubda saxlamaq istədiyi deyilir. Məlumata görə, “Real” braziliyalı ulduzun 2027-ci ildə başa çatacaq müqaviləsini uzatmaq istəyir.

