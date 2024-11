31 yaşlı futbolçu "Qalatasaray"dan gedir - FOTO

Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçusu Kerem Demirbay komandadan ayrılmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Takvim" qəzeti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Gabriel Sara transferindən sonra ehtiyat skamyaya düşən təcrübəli futbolçunun klubdan ayrılmaq istədiyi məlum olub. 31 yaşlı futbolçunun mövsümün ortasında klubdan ayrılaraq yenidən Almaniyaya qayıdacağı deyilir.

Məlumata görə, "Qalatasaray"ın baş məşqçisi Okan Buruk performansını yaxşılaşdıra bilməyəcəyi təqdirdə, Kerem Demirbayın gedişinə müsbət yanaşır.

Qeyd edək ki, cari mövsüm "Qalatasaray" forması ilə 14 oyunda 422 dəqiqə oynayan ulduz futbolçu bu qarşılaşmalarda 2 məhsuldar ötürmə ilə komandaya dəstək verib. "Qalatasaray"da ümumilikdə 56 oyuna çıxan təcrübəli futbolçu, 7 qol vurubç 9 məhsuldar ötürmə edib. Kerem Demirbay ötən mövsümün əvvəlində "Leverkusen"dən 3.7 milyon avroya transfer olunmuşdu.

