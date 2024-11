Zaqatalada iki nəfər dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əliabad qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü İrapova Nayimə və 2009-cu il təvəllüdlü İrapova Havva dəm qazından zəhərlənərək Zaqatala rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Məlumata görə, zərərçəkənlər Vətən müharibəsi şəhidi İsmayıl İrapovun anası və bacısıdır.

