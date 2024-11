"Səbail" klubunun baş məşqçisi Şahin Diniyev postundan istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 58 yaşlı mütəxəssis qərarını Misli Premyer Liqasının XII turunda "Kəpəz"ə məğlubiyyətdən sonra açıqlayıb.

Tovuz şəhər stadionunda keçirilən "Kəpəz" - "Səbail" matçı Gəncə təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

Qeyd edək ki, "Səbail" hazırda 7 xalla turnir cədvəlinin 9-cu pilləsində qərarlaşıb. Sonuncu - 10-cu olan "Kəpəz" isə 6 xala malikdir.

