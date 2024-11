Türkiyə Superliqasında XI turun mərkəzi görüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbağça” səfərdə “Trabzonspor”la qarşılaşıb. Görüş qonaqların 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qələbə sayəsində xallarını 23-ə çatdıran “Fənərbağça” 2-ci pilləyə yüksəlib. “Trabzonspor” isə 12 xalla 11-ci yerdə qalıb.

