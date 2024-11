İraqda Füzulinin adını daşıyan məktəbin açılışı oldu - VİDEO

İraqın Kərkük şəhərində dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin adını daşıyan məktəbin açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İraqdakı səfiri Nəsir Məmmədov “X” hesabında məlumat yayıb.

“Bu gün Kərkük şəhərində yerləşən dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli adına ibtidai məktəbin açılış mərasimində iştirak etdik. Qeyd edək ki, M.Füzuli adına ibtidai məktəbdə Azərbaycan dövlətinin maliyyə vəsaiti hesabına əsaslı təmir və yenidənqurma işləri görülmüşdür”, - səfir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.