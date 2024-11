Azərbaycan 100 minlik meymunçiçəyi testləri alır

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində “Səhiyyənin Təminat Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi meymunçicəyi (MONKEYPOX ) virusunun aşkarlanması üçün PCR kitləri satın alır.

Bu barədə Metbuat.az dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, 5000 dəst PCR dəstinin, yaradan nümunə götürmək üçün 3000, burun/boğaz sahəsindən nümunə götürmək üçün 5000 ədəd virus daşıyıcı tübün, eləcə də virusların nukleyin turşusunun avtomatik üsulu ilə isolasiyası üçün 5000 dəst reagentin gətirilməsi nəzərdə tutulub.

Qurum dəstlərin çatdırılması işlərini “Labservis LTD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə həvalə edib və onunla dəyəri 106.554 AZN (106 min 554 manat) olan müqavilə bağlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.