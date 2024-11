Ədliyyə Nazirliyinin İcra Xidmətinə yeni rəis müavini təyin edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, nazir Fərid Əhmədovun müvafiq əmri ilə Qurbanov Yaqub Şəmsəddin oğlu İcra Xidmətinin rəis müavini təyin olunub.

Qeyd edək ki, Y.Qurbanov bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyinin ləğv edilən İcra baş idarəsinin Analitik nəzarət şöbəsinin rəisi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.