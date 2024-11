Azərbaycanın 11-22 noyabr tarixlərində ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərin proqramı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi saytı məlumat yayıb.

Belə ki, proqramda Mavi və Yaşıl zonalarda planlaşdırılan sessiyalar, seminarlar qeyd edilib.

Proqramla buradan tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.