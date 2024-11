Putin Rəhman Mustafayevi qəbul etdi - ViDEO

Azərbaycanın Rusiyaya yeni təyin olunmuş səfiri Rəhman Mustafayev etimadnaməsini Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə təqdim edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Böyük Kreml sarayının Aleksandrovski zalında xarici ölkələrin Rusiyaya yeni təyin olunmuş səfirlərinin etimadnamələrini ölkə prezidentinə təqdimetmə mərasimi keçirilib.

Putin Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, İsrail, İtaliya, Kanada və Yaponiya daxil olmaqla 28 ölkənin yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib.

