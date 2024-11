Vinisius "Real"ın tələblərinə əməl etmir - Gərginlik

“Real Madrid”in ulduz futbolçusu Vinisiusun davranışı klubu qəzəbləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vinisiusun Dani Ceballosla tennis oynadığı müşahidə edilib. Fransanın “Foot01” nəşrinin məlumatına görə, “Real Madrid”, oyunçularına tennis oynamağı qadağan edib. Bildirilir ki, klub zədələri azaltmaq üçün bu qadağanı müqaviləyə də daxil edib. Lakin futbolçunun bu qadağaya əməl etməməsi klubun etirazına səbəb olub. Klubun futbolçu barədə hansı tədbiri gördüyü barədə açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, “Real Madrid”də Diaz, Vinisius və Ceballos tennis oynamağı sevən futbolçulardır.

