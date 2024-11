Xəbər verdiyimiz kimi, ABŞ-də 60-cı prezident seçkiləri keçirilir.

Metbuat.az ABŞ mediasına istinadən bildirir ki, Kaliforniya ştatında da seçki məntəqələrinin bağlanması ilə ölkənin böyük hissəsində səsvermə prosesi tamamlanıb.

Tramp Seçicilər Kollegiyasının 227 səsini, Harris isə 189 səsini qazanıb.

Qalib gəlmək üçün 270 səs tələb olunur.

Ölkə miqyasında səs fərqi 4 milyon 145-ə enib.

Hazırda səs nisbəti belədir:

Harris: 47,6%

Tramp: 51,1%

